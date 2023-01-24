В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за границу

По его словам, исключение будут составлять только служебные командировки.

«Депутаты должны будут уведомлять комитет по контролю, председатели комитетов и вице-спикеры - спикера», написал он.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений для граждан касательно въезда и выезда из страны не вводится и вводиться не будет, сообщает RT.

