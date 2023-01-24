В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за границу
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) в своём Telegram-канале заявил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обязать парламентариев уведомлять о выезде за границу.
По его словам, исключение будут составлять только служебные командировки.
«Депутаты должны будут уведомлять комитет по контролю, председатели комитетов и вице-спикеры - спикера», написал он.
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений для граждан касательно въезда и выезда из страны не вводится и вводиться не будет, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Песков напомнил Эстонии о международном морском праве
- Глава СПЧ выступил против конфискации собственности критикующих спецоперацию
- В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за границу
- Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
- Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией
- Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов спецификой СВО
- Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
- Песков допустил, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
- Песков: Возможность ограничения на выезд россиян из страны не обсуждается
- В России предложили ввести статус «дети спецоперации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru