В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за границу

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) в своём Telegram-канале заявил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обязать парламентариев уведомлять о выезде за границу.

Володин предложил брать на госслужбу только служивших в армии

По его словам, исключение будут составлять только служебные командировки.

«Депутаты должны будут уведомлять комитет по контролю, председатели комитетов и вице-спикеры - спикера», написал он.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений для граждан касательно въезда и выезда из страны не вводится и вводиться не будет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдумаДепутаты
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