В Госдуме предложили оборудовать заправки алкотестерами
В адрес МВД и Минтранса готовятся предложения об установке алкотестеров на заправочных станциях и в заведениях общепита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.
По его словам, инициатива направлена на профилактику пьянства за рулем. Реализация предложений обеспечит психологическое спокойствие водителей на дорогах, считает парламентарий.
«Водитель должен себя чувствовать спокойно и уверенно за рулем. Возможность провериться должна быть оперативная и общедоступная», - заявил Нилов.
Накануне житель Благовещенска Евгений Бакарюкин сбил девять человек на тротуаре. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru