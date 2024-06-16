В Госдуме предложили оборудовать заправки алкотестерами

В адрес МВД и Минтранса готовятся предложения об установке алкотестеров на заправочных станциях и в заведениях общепита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

Устроивший аварию с двумя погибшими в Новой Москве водитель был пьян

По его словам, инициатива направлена на профилактику пьянства за рулем. Реализация предложений обеспечит психологическое спокойствие водителей на дорогах, считает парламентарий.

«Водитель должен себя чувствовать спокойно и уверенно за рулем. Возможность провериться должна быть оперативная и общедоступная», - заявил Нилов.

Накануне житель Благовещенска Евгений Бакарюкин сбил девять человек на тротуаре. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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