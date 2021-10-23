Юрист напомнил автовладельцам о сроках уплаты транспортного налога
Российские автовладельцы должны до 1 декабря заплатить транспортный налог, многие россияне уже получили письма от территориальных налоговых органов с расчетом за 2020 год. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — рассказал юрист.
Соловьев напомнил, что налоги лучше уплатить в срок, так как после 1 декабря налоговая служба будет начислять пени. Гражданин может получить расчет налога почтой по месту регистрации, во многофункциональных центрах, либо в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
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