Юрист напомнил автовладельцам о сроках уплаты транспортного налога

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — рассказал юрист.

Соловьев напомнил, что налоги лучше уплатить в срок, так как после 1 декабря налоговая служба будет начислять пени. Гражданин может получить расчет налога почтой по месту регистрации, во многофункциональных центрах, либо в электронном виде в личном кабинете на официаль­ном сайте Федеральной налоговой службы.

