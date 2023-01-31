Дорожные знаки на въезде в Волгоград заменили на «Сталинград»

Дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград». Сделано это по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, подтвердили городские власти.

Волгоградская городская дума в 2013 году проголосовала за возвращение городу название Сталинград на 10 дней в году. В частности, это происходит 2 февраля - в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - в День защитника Отечества, 8 мая - в День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая - в День Победы.