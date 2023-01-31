Дорожные знаки на въезде в Волгоград заменили на «Сталинград»

Дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград». Сделано это по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, подтвердили городские власти.

Волгоградская городская дума в 2013 году проголосовала за возвращение городу название Сталинград на 10 дней в году. В частности, это происходит 2 февраля - в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - в День защитника Отечества, 8 мая - в День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая - в День Победы.

Сенатор Нарусова возмутилась предложением переименовать Санкт-Петербург

В этом году дни юбилея победы в Сталинградской битве 1-2 февраля объявлены в Волгоградской области нерабочими. Кульминационные мероприятия состоятся 2 февраля. В Волгограде пройдёт военный парад, будет дан салют. Президент Владимир Путин посетит торжества в городе на Волге.

В связи с поступающими предложениями о переименовании Волгограда в Сталинград член Совета федерации Людмила Нарусова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнила позицию президента Путина. Он заявил, что Сталинградская битва – это Сталинградская битва, а город Волгоград – это город Волгоград.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПереименованиеВолгоградСталинградская Битва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры