В Госдуме предложили назвать самолет Ту-204-100В именем Терешковой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вырази уверенность, что все депутаты поддержат эту инициативу, указав, что роль Терешковой «надо рассматривать в рамках планетарного масштаба».

«Нам повело, что Валентина Владимировна наша коллега, но её роль надо рассматривать в рамках планетарного масштаба, потому что это первая женщина, которая покорила космос», - сказал он.

Ранее Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, сообщает RT.

