В Госдуме предложили назвать самолет Ту-204-100В именем Терешковой

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил назвать российский самолёт Ту-204-100В именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Терешкова уличила противников обнуления сроков Путина в нелюбви к России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вырази уверенность, что все депутаты поддержат эту инициативу, указав, что роль Терешковой «надо рассматривать в рамках планетарного масштаба».

«Нам повело, что Валентина Владимировна наша коллега, но её роль надо рассматривать в рамках планетарного масштаба, потому что это первая женщина, которая покорила космос», - сказал он.

Ранее Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаСамолётВалентина Терешкова

Горячие новости

Все новости

партнеры