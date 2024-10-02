В Госдуме предложили назвать самолет Ту-204-100В именем Терешковой
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил назвать российский самолёт Ту-204-100В именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вырази уверенность, что все депутаты поддержат эту инициативу, указав, что роль Терешковой «надо рассматривать в рамках планетарного масштаба».
«Нам повело, что Валентина Владимировна наша коллега, но её роль надо рассматривать в рамках планетарного масштаба, потому что это первая женщина, которая покорила космос», - сказал он.
Ранее Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, сообщает RT.
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