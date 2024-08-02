«Это эпидемия»: Депутат Куринный призвал создать программу борьбы с ожирением

Дополнительной мерой борьбы с ожирением в России может стать включение бариатрической хирургии в раздел обязательного медицинского страхования, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Проблема актуальна не только для России, почти для всех развитых стран. По данным разных авторов 15-25% - люди, имеющие лишние вес, с которым надо бороться. Прошел круглый стол на эту тему, ситуация осознается нашим Минздравом. Но пока решения нет, ожирение практически стало новой эпидемией. Вопрос не в эстетических неудобствах, следом за ожирением идет ряд заболеваний, которые сокращают жизнь и вызывают осложнения. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, поражения костно-мышечной системы. Нужна комплексная программа - от пропаганды до лечения. К сожалением, некоторые пациенты с ожирением нуждаются, в том числе, в оперативном лечении, но такие операции чаще проводятся за счет пациента. На мой взгляд, настало время рассмотреть возможность включить бариатрическую хирургию в раздел обязательного медицинского страхования по показаниям», - сказал он.



Как добавил депутат, дети сегодня также подвержены ожирению, как и взрослые.

«Ожирение поражает не только взрослых, но и детей, 10-12% - дети. Это двойная опасность, включая раннее развитие заболеваний, неправильное формирование, огромное количество других отклонений, связанных с избыточной массой тела. Это вопрос подвижности, образа жизни, пропаганды модности или "немодности" пассивного варианта жизни, который стал для нашего подрастающего поколения привычным. Кока-кола, бутерброды, смартфоны не способствуют нормальному весу у ребенка», - заявил Куринный.

Ранее Росстат сообщил, что за последние пять лет стало больше россиян с избыточным весом. В 2023 году показатель составил 62,5 процента против 61,7 процента в 2018 году. Доля россиян с нормальным весом с 2018 года упала с 36,3 до 35,7 процента, передает «Радиоточка НСН».

