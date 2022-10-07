Прокуратура признала незаконным возбуждение первого в РФ дела об уклонении от мобилизации
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своём Telegra-канале заявил об отмене постановления о возбуждении первого в стране уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации.
По его словам, такое решение приняла прокуратура Пензенской области, которая признала постановление незаконным. Юрист отметил, что подозреваемый получил право на реабилитацию, в том числе, «на компенсацию причинённого 48-часовым задержанием».
«СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении (но вряд ли)», - написал Чиков.
Ранее адвокат подал прошение о прекращении уголовного преследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Чиков сослался на разъяснения Верховного суда РФ, согласно которым данная статья может применяться только к тем, кто уклоняется от призыва на срочную военную службу.
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