Прокуратура признала незаконным возбуждение первого в РФ дела об уклонении от мобилизации

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своём Telegra-канале заявил об отмене постановления о возбуждении первого в стране уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации.

Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации появилось в РФ

По его словам, такое решение приняла прокуратура Пензенской области, которая признала постановление незаконным. Юрист отметил, что подозреваемый получил право на реабилитацию, в том числе, «на компенсацию причинённого 48-часовым задержанием».

«СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении (но вряд ли)», - написал Чиков.

Ранее адвокат подал прошение о прекращении уголовного преследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Чиков сослался на разъяснения Верховного суда РФ, согласно которым данная статья может применяться только к тем, кто уклоняется от призыва на срочную военную службу.

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