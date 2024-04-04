В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями
В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями, письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова отправил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Он отметил, что речь идет об общении с родителями в мессенджерах, которое происходит обычно в нерабочее для учителя время. Депутат считает, что закон позволяет считать этот формат взаимодействия переработкой.
Чернышов также приложил данные опроса, согласно которому, 86% учителей заявили, что тратят на коммуникацию с родителями около одного часа в день.
Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы.
Только учитель может определить необходимый уровень нагрузки для ученика, исходя из особенностей ребенка и нюансов программы, никаких общих норм в этом вопросе быть не может, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru