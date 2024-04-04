В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями, письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова отправил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Он отметил, что речь идет об общении с родителями в мессенджерах, которое происходит обычно в нерабочее для учителя время. Депутат считает, что закон позволяет считать этот формат взаимодействия переработкой.