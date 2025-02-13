В Госдуме предложили дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей

В России необходимо ввести скидку в 50 процентов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для многодетных семей и 50-процентую компенсацию на взносы за капитальный ремонт по всей стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

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По его словам, регионы имеют право на назначение льгот на оплату капремонта. Это уже реализовано в Москве и Вологодской области, где компенсируют 50 процентов взносов на капремонт, частично — в Санкт-Петербурге. Парламентарий указал, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других — максимальная.

Колунов предложил единый федеральный подход. По мнению депутата, эта инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям. При этом скидку необходимо установить только в квартире или частном доме по месту прописки, чтобы избежать мошенничества.

Ранее стало известно, что с 1 марта оплата за отопление будет сезонной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Многодетные СемьиЖКУЖКХ

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