В Госдуме предложили дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей

По его словам, регионы имеют право на назначение льгот на оплату капремонта. Это уже реализовано в Москве и Вологодской области, где компенсируют 50 процентов взносов на капремонт, частично — в Санкт-Петербурге. Парламентарий указал, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других — максимальная.

Колунов предложил единый федеральный подход. По мнению депутата, эта инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям. При этом скидку необходимо установить только в квартире или частном доме по месту прописки, чтобы избежать мошенничества.

Ранее стало известно, что с 1 марта оплата за отопление будет сезонной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

