При каких условиях возможна депортация мигрантов вместе с их семьями из России
Если высылать за правонарушения всю семью мигранта-правонарушителя, то страх коллективной ответственности снизит преступность среди иностранцев, заявил НСН Михаил Матвеев.
Особенности менталитета иностранной рабочей силы остановят их от правонарушений, если они будут знать, что покарают всех, заявил зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с НСН.
Во вторник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выдворять из страны не только мигрантов-преступников, но и их родственников. Автором идеи стал глава "Справедливой России" Сергей Миронов, сообщили РИА Новости. Он отметил, что среди приезжающих сильны родственные связи, поэтому, в случае принятия закона, мигранты будут лучше следить за поведением друг друга. Эксперт согласился с этим мнением.
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«Я горячо поддерживаю данную идею, потому что она основана на определенном понимании восточной психологии, где существует коллективная ответственность. Такой принцип зачастую применяется для борьбы с терроризмом. Можно вспомнить даже и недавние примеры, когда глава Чечни Рамзан Кадыров, осуждая действия одного из жителей республики, совершавшего там экстремистские действия, тоже говорил о необходимости того, чтобы выслать его родных за пределы региона. В такой ситуации, если семья будет понимать, что она отвечает за поступки своего члена, то это будет очень серьёзно профилактировать совершение преступлений и проявление вообще какой-либо агрессии или незаконного поведения», — пояснил он.
Депутат отметил, что инициатива может не реализоваться, и связал ее выдвижение с подготовкой к выборам в Госдуму, однако он предложил собственные изменения в законодательстве, чтобы ввести новую норму.
«К сожалению, то, что сказал мой коллега Сергей Миронов, трудно интегрировать в рамки российского законодательства, поскольку оно не подразумевает коллективной ответственности, она у нас только индивидуальная. К родственникам невозможно применить никаких мер, если они не являются соучастниками преступлений. Это необходимо доказывать, но это очень затруднительно. Ужесточение наказаний назрело, но вопрос в том, что все эти инициативы, которые озвучивают депутаты, могут быть непроходными. Их активно выдвигают, потому что уже в следующем году выборы в Госдуму. Я думаю, что в принципе правовую конструкцию здесь выстроить можно. Например, логика может быть такая: приезжает трудовой мигрант работать, приобретает патент, затем получает вид на жительство, а к нему перебираются родственники (жена, родители, дети) и проживают совместно с ним. Если он совершает преступление, то утрачивает право на проживание в России. А значит лица, которые получили право здесь находиться за счет него, тоже могут подлежать депортации», — рассказал собеседник НСН.
Ранее Матвеев поддержал ужесточение контроля за мигрантами в разговоре с НСН.
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