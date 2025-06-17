При каких условиях возможна депортация мигрантов вместе с их семьями из России

Особенности менталитета иностранной рабочей силы остановят их от правонарушений, если они будут знать, что покарают всех, заявил зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с НСН.

Во вторник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выдворять из страны не только мигрантов-преступников, но и их родственников. Автором идеи стал глава "Справедливой России" Сергей Миронов, сообщили РИА Новости. Он отметил, что среди приезжающих сильны родственные связи, поэтому, в случае принятия закона, мигранты будут лучше следить за поведением друг друга. Эксперт согласился с этим мнением.

{{related_post_JeFUSt272l}}

«Я горячо поддерживаю данную идею, потому что она основана на определенном понимании восточной психологии, где существует коллективная ответственность. Такой принцип зачастую применяется для борьбы с терроризмом. Можно вспомнить даже и недавние примеры, когда глава Чечни Рамзан Кадыров, осуждая действия одного из жителей республики, совершавшего там экстремистские действия, тоже говорил о необходимости того, чтобы выслать его родных за пределы региона. В такой ситуации, если семья будет понимать, что она отвечает за поступки своего члена, то это будет очень серьёзно профилактировать совершение преступлений и проявление вообще какой-либо агрессии или незаконного поведения», — пояснил он.

Депутат отметил, что инициатива может не реализоваться, и связал ее выдвижение с подготовкой к выборам в Госдуму, однако он предложил собственные изменения в законодательстве, чтобы ввести новую норму.

«К сожалению, то, что сказал мой коллега Сергей Миронов, трудно интегрировать в рамки российского законодательства, поскольку оно не подразумевает коллективной ответственности, она у нас только индивидуальная. К родственникам невозможно применить никаких мер, если они не являются соучастниками преступлений. Это необходимо доказывать, но это очень затруднительно. Ужесточение наказаний назрело, но вопрос в том, что все эти инициативы, которые озвучивают депутаты, могут быть непроходными. Их активно выдвигают, потому что уже в следующем году выборы в Госдуму. Я думаю, что в принципе правовую конструкцию здесь выстроить можно. Например, логика может быть такая: приезжает трудовой мигрант работать, приобретает патент, затем получает вид на жительство, а к нему перебираются родственники (жена, родители, дети) и проживают совместно с ним. Если он совершает преступление, то утрачивает право на проживание в России. А значит лица, которые получили право здесь находиться за счет него, тоже могут подлежать депортации», — рассказал собеседник НСН.

Ранее Матвеев поддержал ужесточение контроля за мигрантами в разговоре с НСН.

