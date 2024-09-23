В Госдуме предложили бесплатно выдавать молочные смеси для новорожденных
Сухие молочные смеси следует наделить статусом лекарственных препаратов и выдавать их бесплатно по рецепту, заявила РБК первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По ее словам, всего 5% женщин не могут кормить ребенка грудью. Остальные ситуации – лечение ребенка. При этом средняя стоимость банки детской смеси превышает две тысячи рублей, их в месяц нужно много, что является ощутимой нагрузкой для семейного бюджета.
Буцкая также напомнила, что многодетные семьи могут получать лекарства для детей до шести лет по рецепту бесплатно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан дополнительно будет направлено свыше 1,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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