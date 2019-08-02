В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла. Как отмечает RT, с этой инициативой выступила Ольга Алимова. Депутат подчеркнула, что они обязательны при перевозке пассажиров в возрасте до семи лет. Однако такие удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка, поэтому родителям зачастую приходится покупать несколько кресел. В итоге, это становится серьёзной статьей расходов для российских семей. По замыслу автора инициативы, автокресла малообеспеченным семьям можно выдавать бесплатно во временное пользование – пока ребенок не подрастет, подчёркивает Москва 24.

Между тем, как отмечает Ura.ru, в России с 12 июля изменились правила перевозки детей в автомобиле. Дети до 7 лет могут ездить только в автокреслах, от 7-12 могут выбирать: либо кресло, либо ремень безопасности, но тогда только на заднем сидении.



