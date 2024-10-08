В Госдуме предложил ввести ответственность за употребление алкоголя детьми

Для родителей, чьи дети употребляют спиртные напитки, необходимо ввести административную ответственность, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Он привел в пример случаи, когда отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Парламентарий пожаловался на то, что «сейчас фактически нет ответственности». Существует лишь понятие «вовлечение несовершеннолетнего в потребление», но доказать это невозможно.

Депутат отметил, что законный представитель ребенка в случае упущения должен нести ответственность.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних. По его словам, детям необходимо питание, обогащенное витаминами, которое и будет «самым хорошим энергетиком».

