Роскачество: Мошенники начали угрожать россиянам изъятием домашних животных

Согласно новой схеме аферистов, злоумышленники звонят владельцу недвижимости и выясняют, сколько домашних питомцев живет в квартире. При этом, если оказывается, что количество животных превышает «новую норму», то в ход идут угрозы, добавили в организации. Отмечается, что мошенники наугад выбирают число, либо ссылаются на ложную информацию.

Представители Роскачества рассказали, что обычно аферисты требуют немедленно перевести деньги для того, чтобы якобы «оформить разрешение» на нужное количество питомцев в квартире.

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН призвал ввести в российских школах предмет по противодействию телефонным мошенникам, так как злоумышленники, по его словам, сейчас работают на государственном уровне.