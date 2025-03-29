Роскачество: Мошенники начали угрожать россиянам изъятием домашних животных

Мошенники начали представляться сотрудниками «жилищной инспекции» и вымогать деньги у россиян под угрозой изъятия домашних животных из-за якобы превышения «лимита». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роскачества.

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Согласно новой схеме аферистов, злоумышленники звонят владельцу недвижимости и выясняют, сколько домашних питомцев живет в квартире. При этом, если оказывается, что количество животных превышает «новую норму», то в ход идут угрозы, добавили в организации. Отмечается, что мошенники наугад выбирают число, либо ссылаются на ложную информацию.

Представители Роскачества рассказали, что обычно аферисты требуют немедленно перевести деньги для того, чтобы якобы «оформить разрешение» на нужное количество питомцев в квартире.

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН призвал ввести в российских школах предмет по противодействию телефонным мошенникам, так как злоумышленники, по его словам, сейчас работают на государственном уровне.

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ФОТО: РИА Новости
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