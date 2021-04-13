В Госдуме предлагают повысить возраст бюджетников в вузах
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить возраст абитуриентов, поступающих на бюджетные места в вузах, до 35 лет. Законопроект опубликован в базе документов Госдумы.
В настоящий момент закон "Об образовании в Российской Федерации" позволяет претендовать на бесплатное высшее образование абитуриентам в возрасте от 17 до 30 лет. Число таких студентов не должно быть меньше, чем 800 человек на каждые 10 тысяч. Однако федеральный закон о молодежной политике включает в категорию "молодежь" людей от 14 до 35 лет.
По мнению авторов документа, увеличение бюджетных мест в вузах может стать реальной мерой поддержки молодежи. Это может позволить организовать еще 1 миллион бюджетных мест.
НСН ранее передавала, что за десять лет доля родителей, планирующих направить своих детей в вузы, уменьшилась почти в два раза. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН пояснил, что диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Легкомоторный самолет разбился под Саратовом
- Канада заявила о первом случае тромбоза после вакцинации AstraZeneca в стране
- Темпы вакцинации в Петербурге планируют увеличить в два раза
- Иран повысит чистоту обогащения урана после аварии на ядерном полигоне
- Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
- Индия планирует увеличить импорт вакцин на фоне роста заболеваемости COVID-19
- Оздоровительные лагеря в Крыму откроются 27 мая
- Байден сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября
- ФАС завела дело против «Яндекса» из-за нарушений в поисковой выдаче
- Байден предложил Путину провести встречу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru