В Госдуме предлагают повысить возраст бюджетников в вузах

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить возраст абитуриентов, поступающих на бюджетные места в вузах, до 35 лет. Законопроект опубликован в базе документов Госдумы.

В настоящий момент закон "Об образовании в Российской Федерации" позволяет претендовать на бесплатное высшее образование абитуриентам в возрасте от 17 до 30 лет. Число таких студентов не должно быть меньше, чем 800 человек на каждые 10 тысяч. Однако федеральный закон о молодежной политике включает в категорию "молодежь" людей от 14 до 35 лет.

По мнению авторов документа, увеличение бюджетных мест в вузах может стать реальной мерой поддержки молодежи. Это может позволить организовать еще 1 миллион бюджетных мест.

НСН ранее передавала, что за десять лет доля родителей, планирующих направить своих детей в вузы, уменьшилась почти в два раза. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН пояснил, что диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство.