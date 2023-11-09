Мошенники научились перенаправлять проверочные звонки в фейковый кол-центр
Телефонные мошенники стали перенаправлять проверочные звонки в банк в поддельный кол-центр. Новую уловку выявили сотрудники Positive Technologies – российской компании, которая занимается разработкой решений в области информационной безопасности.
Оказалось, что обновлённую схему обмана злоумышленники опробовали в одном из банков Республики Корея. В данном случае, они использовали фейковый сайт, который имитирует Google Play, с которого распространяли шпионские программы.
Софт мошенников не только собирал информацию о зараженном устройстве, но и перенаправлял звонки в фейковый кол-центр, когда и если жертва замечала подозрительную активность и пыталась связаться по телефону для проверки с банком.
После соединения мнимый оператор успокаивал жертву, а также, если получалось, узнавал дополнительные сведения, либо заставлял перевести средства на счет мошенников. Таким образом, как отмечают специалисты по информационной безопасности, в ближайшем будущем проверочный звонок в банк перестанет защищать от злоумышленников.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для обхода систем защиты электронной почты преступники всё чаще используют вложения с расширением .pdf. В файлы встраивают вредоносные ссылки, которые дополнительно маскируются посредством QR-кодов.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», россиян мошенники стали обманывать в Telegram, прикрываясь логотипом «Госуслуг».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru