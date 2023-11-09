Мошенники научились перенаправлять проверочные звонки в фейковый кол-центр

Телефонные мошенники стали перенаправлять проверочные звонки в банк в поддельный кол-центр. Новую уловку выявили сотрудники Positive Technologies – российской компании, которая занимается разработкой решений в области информационной безопасности.

Оказалось, что обновлённую схему обмана злоумышленники опробовали в одном из банков Республики Корея. В данном случае, они использовали фейковый сайт, который имитирует Google Play, с которого распространяли шпионские программы.

Софт мошенников не только собирал информацию о зараженном устройстве, но и перенаправлял звонки в фейковый кол-центр, когда и если жертва замечала подозрительную активность и пыталась связаться по телефону для проверки с банком.