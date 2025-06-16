В Госдуме потребовали проверить действия силовиков по делу редактора Ura.ru

Отмечается, что провести проверку соблюдения законости в ходе проведения следственных действий, потребовали уже четыре парламентские партии. В частности, кроме КПРФ к Краснову обращался замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил просьбу о проверке главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Также о контроле со стороны ведомства просил и представляющий ЛДПР глава комитета Госдумы по соцполитке Ярослав Нилов.

Ранее в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли следователи, которые интересовались источниками происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, сообщает «Свободная пресса». Аллаяров был арестован по делу о даче взятки.

