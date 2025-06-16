В Госдуме потребовали проверить действия силовиков по делу редактора Ura.ru
КПРФ потребовала проверить действия силовиков в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Как сообщает агентство, соответствующее письмо депутат-коммунист Ренат Сулейманов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Отмечается, что провести проверку соблюдения законости в ходе проведения следственных действий, потребовали уже четыре парламентские партии. В частности, кроме КПРФ к Краснову обращался замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил просьбу о проверке главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Также о контроле со стороны ведомства просил и представляющий ЛДПР глава комитета Госдумы по соцполитке Ярослав Нилов.
Ранее в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли следователи, которые интересовались источниками происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, сообщает «Свободная пресса». Аллаяров был арестован по делу о даче взятки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru