В Госдуме поставили под сомнение суверенитет России
Депутат Евгений Фёдоров объяснил на пресс-конференции НСН, где принимаются важные решения.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции НСН заявил о нехватке России суверенитета. По его мнению, решения по ключевым вопросам принимаются за океаном.
«Суверенитет, это – право на власть, принятия решения. Понятно, что никакого решения нельзя принять, пока центр власти находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Напоминаю речь Владимира Путина, произнесённую в Мюнхене 17 лет назад, и с тех пор пока ничего не поменялось», - заметил Фёдоров.
Ранее на пресс-конференции НСН экономист Владислав Жуковский заявил, что реальная инфляция в России уже побила рекорд 2015 года, а продовольственная –2012 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru