В Госдуме поставили под сомнение суверенитет России

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции НСН заявил о нехватке России суверенитета. По его мнению, решения по ключевым вопросам принимаются за океаном.

«Суверенитет, это – право на власть, принятия решения. Понятно, что никакого решения нельзя принять, пока центр власти находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Напоминаю речь Владимира Путина, произнесённую в Мюнхене 17 лет назад, и с тех пор пока ничего не поменялось», - заметил Фёдоров.

Ранее на пресс-конференции НСН экономист Владислав Жуковский заявил, что реальная инфляция в России уже побила рекорд 2015 года, а продовольственная –2012 года.

