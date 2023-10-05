В Госдуме посоветовали не игнорировать чужие «письма счастья» ГИБДД

По его словам, данную проблему следует решать через компетентные органы.

«В большинстве случаев, это происходит из- за технических ошибок. Решаются такие вопросы достаточно просто – необходимо направить заявление в тот орган, из которого пришел штраф», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что иногда чужие «письма счастья» могут рассылать мошенники, но и в таких случаях нужно начинать с заявления.

Ранее адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов заявил, что штраф может грозить водителям за нарушение нескольких правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные автомобилисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».