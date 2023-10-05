В Госдуме посоветовали не игнорировать чужие «письма счастья» ГИБДД
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов заявил, автомобилисты, получившие чужой штраф ГИБДД, не должны его игнорировать, сообщает Газета.Ru.
По его словам, данную проблему следует решать через компетентные органы.
«В большинстве случаев, это происходит из- за технических ошибок. Решаются такие вопросы достаточно просто – необходимо направить заявление в тот орган, из которого пришел штраф», — пояснил парламентарий.
Он добавил, что иногда чужие «письма счастья» могут рассылать мошенники, но и в таких случаях нужно начинать с заявления.
Ранее адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов заявил, что штраф может грозить водителям за нарушение нескольких правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные автомобилисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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