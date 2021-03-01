В Госдуме назвали Собянина «неразумным» после решения по большегрузам

«Возникает вопрос: а куда большегрузам деваться? Каким образом им работать? Большегрузы – это отнюдь не личные автомобили, которые предназначены для удовлетворения личных потребностей. Это машины, которые перевозят грузы различного назначения, которые включены в определенную коммерческую цепочку. Они должны доставлять грузы чем быстрее, тем лучше. Так какую альтернативу мэр предлагает бизнесу? Кроме ограничений разумные люди вообще-то предлагают альтернативы. Запретить и ограничить проще всего, большого ума не надо. Как будет работать бизнес с такими ограничениями?» - задался вопросом парламентарий.

Он добавил, что ему поступает много жалоб от перевозчиков по поводу невозможности получения электронного пропуска для передвижения внутри Третьего транспортного кольца.

«Для его получения нужно десятки раз переходить со страницы на страницу в интернете, заполняя различные графы. Если вдруг допустил неочевидную ошибку, то насмарку идет вся работа. Пропуск получить очень трудно, хотя он гарантирован. Это побуждает людей искать обходные пути с коррупционной составляющей. А как гладко всё было на бумаге!» - посетовал депутат.

Ранее глава правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач заявил, что большегрузные автомобили стали одной из причин дорожных заторов во время снегопада, который накрыл столичный регион в середине февраля.

