Власти Подмосковья объяснили перевод транзита грузовиков
Власти Москвы и Подмосковья приняли решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД,
Этот решение продиктовано текущей дорожной ситуацией, пояснил начальник управления Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.
На фоне снегопадов МКАД решили разгрузить и перевели на двое суток большегрузные автомобили на альтернативную дорогу, пояснил он. Те грузовики, которые имеют пропуска на МКАД или в Москву, смогут пользоваться этой дорогой и дальше. Транзитные же машину будут пользоваться объездными путями, передает «Радио1».
При этом правила оформления пропусков упростили, а перебоев с поставками продовольствия в Москву в связи с этим переносом транзита не ожидается, добавил представитель ООО «Вояж-групп» (перевозчик торговой сети «Ашан») Василий Заграничный.
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