В Госдуме попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелетов и проезда для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В нем предлагается снизить стоимость билетов как для детей, так и для родителей при поездках на оздоровительный отдых и обратно.