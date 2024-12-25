В Госдуме попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелетов и проезда для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В нем предлагается снизить стоимость билетов как для детей, так и для родителей при поездках на оздоровительный отдых и обратно.

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В своем обращении Останина подчеркнула, что высокая стоимость билетов затрудняет доступность оздоровительного отдыха для семей с детьми и негативно сказывается на развитии детского туризма. Она предложила комплексно решить этот вопрос, обеспечив льготные перелеты и проезд для детей, как в составе организованных групп, так и с родителями, в том числе в летний период.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил правительству и авиакомпаниям до 14 января урегулировать вопрос льготных перелетов для многодетных семей. По его словам, авиакомпании используют лазейки для занижения льготных тарифов, и эту практику необходимо прекратить, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ГосдумаЦеныАвиаперелетыМногодетные Семьи

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