В Госдуме попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелетов и проезда для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В нем предлагается снизить стоимость билетов как для детей, так и для родителей при поездках на оздоровительный отдых и обратно.
В своем обращении Останина подчеркнула, что высокая стоимость билетов затрудняет доступность оздоровительного отдыха для семей с детьми и негативно сказывается на развитии детского туризма. Она предложила комплексно решить этот вопрос, обеспечив льготные перелеты и проезд для детей, как в составе организованных групп, так и с родителями, в том числе в летний период.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил правительству и авиакомпаниям до 14 января урегулировать вопрос льготных перелетов для многодетных семей. По его словам, авиакомпании используют лазейки для занижения льготных тарифов, и эту практику необходимо прекратить, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей
- Пассажиры разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 были пристегнуты
- Хуситы заявили о новых атаках на Израиль
- СМИ: В России снизились цены на сжиженный газ из-за санкций ЕС
- Разбившийся в Казахстане Embraer 190 прошел проверку в октябре
- Минобороны: Российская армия уничтожила пункт дислокации сотрудников СБУ
- Подозреваемый в поджоге дома в Тверской области арестован
- ЦБ разрешит выдавать кредиты по ставке более 292%
- Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 1250 птиц
- Суд в Москве арестовал Чистякова по делу о госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru