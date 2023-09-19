В Госдуме попросили не увеличивать штрафы за просрочку оплаты ЖКУ

Сообщается, что парламентарий направил соответствующее предложение зампреду правительства Марату Хуснуллину.

Пахомов добавил, что правительство заморозило расчеты пеней по старой ставке до конца текущего года. Эта мера призвана защитить от резкого увеличения начислений и числа должников.

В своем письме депутат подчеркнул, что применение с 1 января 2024 года ключевой ставки Центробанка ухудшит положение граждан, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что долги россиян за ЖКУ выросли почти до 900 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

