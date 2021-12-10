Российские пенсионеры получат выплаты за декабрь и январь одновременно
Пенсионеры, получающие пенсию первого числа, получат деньги за январь в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд Россия.
Изменения связаны с графиком нерабочих дней в ПФР. Пенсия за январь 2022 года поступит россиянам в конце декабря.
Однако на Почте России уточнили, что ПФР пошёл навстречу российским пенсионерам и сократил количество нерабочих дней в новогодние праздники. Поэтому тех, кто получает пенсию третьего числа, изменения не коснутся. Пенсионеры получат пенсию в декабре и в январе.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил ежегодно выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию. Это позволит гражданам не брать потребительски кредиты.
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