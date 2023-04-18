В Госдуме подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО

Депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, документ направлен на заключение в правительство России. Об этом сообщает ТАСС.

В России могут отменить транспортный налог для участников СВО

Инициатива предполагает освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога в отношении легковых машин с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с двигателем мощностью до 20 л.с. (включительно), а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 35 л. с. включительно, пишет РИА ФАН.

Кроме этого, депутаты предложили освободить от налога на легковые автомобили и автобусы (независимо от мощности двигателя) участников спецоперации, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

Справедливороссы отмечают, что подобные льготы уже установлены в нескольких регионах РФ, однако на федеральном уровне они не предусмотрены.

Ранее в Совете Федерации предложили признать участников и ветеранов СВО социально уязвимой категорией граждан, что позволит им работать в сфере социального предпринимательства, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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