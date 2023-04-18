В Госдуме подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО

Инициатива предполагает освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога в отношении легковых машин с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с двигателем мощностью до 20 л.с. (включительно), а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 35 л. с. включительно, пишет РИА ФАН.

Кроме этого, депутаты предложили освободить от налога на легковые автомобили и автобусы (независимо от мощности двигателя) участников спецоперации, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

Справедливороссы отмечают, что подобные льготы уже установлены в нескольких регионах РФ, однако на федеральном уровне они не предусмотрены.

Ранее в Совете Федерации предложили признать участников и ветеранов СВО социально уязвимой категорией граждан, что позволит им работать в сфере социального предпринимательства, напоминает Ura.ru.

