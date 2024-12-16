«Союзмультфильм» выпустил игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка»

Игра «Петя и Волк: дело об артефакте приключений» от киностудии «Союзмультфильм» и студии разработки игр «КБ Продакшн» вышла на ПК и мобильных платформах.

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Игра доступна в VK Play и в магазинах приложений RuStore, Google Play, App Store.

Одновременно с премьерой игры выходит первая серия нового, уже четвертого по счету, сезона мультсериала. Премьеру представили онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Okko.

По словам гендиректора студии «КБ Продакшн» Виталия Козлова, разработка игры заняла 1,5 года. Совместно с «Союзмультфильмом» был тщательно проработан каждый аспект игры, сохранена стилистика и юмор оригинального мультсериала, добавил он.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о выпуске новых тематических карт «Тройка» с изображением героев мультсериала «Фиксики», напоминает RT.

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ФОТО: «Союзмультфильм»
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