В Госдуме поддержали запрет использования религиозной символики в коммерции

Ранее РПЦ и Роспатент выступили с инициативой соответствующего запрета. Депутат Госдумы поддержал инициативу.

«Нельзя зарабатывать деньги на принадлежности к религии, на религиозных атрибутах, символах и так далее. Есть товарные знаки, которые многие знают, но спекулировать и зарабатывать деньги на каких-то религиозных вещах — это неправильно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, депутат Ольга Занко сообщила изданию, что идея РПЦ и Роспатента отражает общий тренд на укрепление духовно-нравственных ценностей. Введение нового запрета помогло бы избежать ситуаций, когда сакральный смысл религиозных понятий искажается в коммерческих целях.

По данным РПЦ, новые правила не будут распространяться на зарегистрированные до вступления закона в силу товарные знаки. Ожидается, что законопроект о запрете использования религиозной символики внесут в Госдуму до конца весенней сессии, напоминает «Радиоточка НСН».

