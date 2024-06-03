В Госдуме поддержали запрет использования религиозной символики в коммерции
Регистрацию товарных знаков с религиозной символикой следует запретить, поскольку религия и коммерция несовместимы, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.
Ранее РПЦ и Роспатент выступили с инициативой соответствующего запрета. Депутат Госдумы поддержал инициативу.
«Нельзя зарабатывать деньги на принадлежности к религии, на религиозных атрибутах, символах и так далее. Есть товарные знаки, которые многие знают, но спекулировать и зарабатывать деньги на каких-то религиозных вещах — это неправильно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь, депутат Ольга Занко сообщила изданию, что идея РПЦ и Роспатента отражает общий тренд на укрепление духовно-нравственных ценностей. Введение нового запрета помогло бы избежать ситуаций, когда сакральный смысл религиозных понятий искажается в коммерческих целях.
По данным РПЦ, новые правила не будут распространяться на зарегистрированные до вступления закона в силу товарные знаки. Ожидается, что законопроект о запрете использования религиозной символики внесут в Госдуму до конца весенней сессии, напоминает «Радиоточка НСН».
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