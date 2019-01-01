В Госдуме поддержали предложение ввести уголовную ответственность за буллинг в сети

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) поддержала инициативу введения уголовного наказания за троллинг и буллинг в Сети. Депутат напомнила, что с издевательствами в интернете, которые могут довести детей до самоубийства, необходимо бороться также, как с сайтами, призывающими несовершеннолетних к суициду. Об этом Плетнева заявила АГН Москва.

Ранее члены рабочей группы по общественному контролю в интернете при Общественной палате РФ предложили ввести уголовную ответственность за буллинг в Сети.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, почему школьники стали агрессивными.

