В Госдуме поддержали предложение ввести уголовную ответственность за буллинг в сети
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) поддержала инициативу введения уголовного наказания за троллинг и буллинг в Сети. Депутат напомнила, что с издевательствами в интернете, которые могут довести детей до самоубийства, необходимо бороться также, как с сайтами, призывающими несовершеннолетних к суициду. Об этом Плетнева заявила АГН Москва.
Ранее члены рабочей группы по общественному контролю в интернете при Общественной палате РФ предложили ввести уголовную ответственность за буллинг в Сети.
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