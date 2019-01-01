Заслуженный учитель России: Агрессивность школьников отражает состояние общества

Учащийся гимназии в Казани, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и кухонным ножом, задержан. По данным МВД, 17-летний школьник зашёл в класс и достал оружие, однако никаких требований не выдвигал. Позже у него случилась истерика, сейчас с ним работают психологи.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, почему такие случаи стали повторяться достаточно часто.

«Нужно понимать их глубинные, истинные причины, а не тешить себя иллюзиями. Начну с иллюзий. Считается в общественном мнении, в СМИ, что это пример американских стрелков. Что виноват интернет. Но никакие серьезные исследования это не подтверждают. Настоящие причины другие. Это огромная невротизация общества, в том числе и детей. Эту невротизацию, кстати, очень сильно подогревают и средства массовой информации. Посмотрите освещение всех этих событий. На них налетают, как коршуны, тем самым и пропагандируют», - указал он.