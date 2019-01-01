Заслуженный учитель России: Агрессивность школьников отражает состояние общества
Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, почему нападения на школы в России стали повторяться достаточно часто.
Учащийся гимназии в Казани, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и кухонным ножом, задержан. По данным МВД, 17-летний школьник зашёл в класс и достал оружие, однако никаких требований не выдвигал. Позже у него случилась истерика, сейчас с ним работают психологи.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, почему такие случаи стали повторяться достаточно часто.
«Нужно понимать их глубинные, истинные причины, а не тешить себя иллюзиями. Начну с иллюзий. Считается в общественном мнении, в СМИ, что это пример американских стрелков. Что виноват интернет. Но никакие серьезные исследования это не подтверждают. Настоящие причины другие. Это огромная невротизация общества, в том числе и детей. Эту невротизацию, кстати, очень сильно подогревают и средства массовой информации. Посмотрите освещение всех этих событий. На них налетают, как коршуны, тем самым и пропагандируют», - указал он.
Сказывается и то, что в России не очень здоровое поколение растет. «По данным Союза педиатров, у нас реально здоровых детей 12,5%. Остальные имеют проблемы. И на первом месте – психоневрологические заболевания. А включаешь телевизор – идет сплошная невротизация. В наших исследованиях по детскому саду видно, что 4 и 5-летние дети боятся войны. Этого не было никогда. Когда говорят, что в ядерную пыль кого-то сотрем, это добавляет невротизма. Поэтому здесь требуется огромная педагогическая терапия и для взрослых и для детей. Потому что взрослые заражают детей. У родителей-невротиков – дети-невротики. У родителей-психотиков – дети-психотики. Поэтому идет наведение очень негативных тенденций», - посетовал педагог.
По его мнению, нужно не искать причины вовне, а начинать работать изнутри. «Увеличить штаты медико-психологических услуг, сопровождающих детей, разгружать учителей, которые загружены настолько, что они не в состоянии видеть реального ребенка. Нужно предпринимать реальные шаги, чтобы положение выправлять. Быстро его поправить не удастся», - признал собеседник НСН.
Напомним, телеведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселев в эфире неоднократно угрожал ядерной войной США, обещая превратить их в «радиоактивный пепел».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»