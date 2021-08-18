В Госдуме поддержали планы по замене бумажного паспорта смарт-картой

В Госдуме оценили идею по замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. Зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что предложение в целом можно поддержать.

«Это действительно удобно. Мы видим, как бумажные паспорта приходят в негодность от постоянного использования. Всегда, когда человек проверяет его и сравнивает фотографию в документе непосредственно с владельцем, это делается руками, в основном грязными, отчего появляются пятна. Очень часто— прямо на подписи или ещё на каких-то важных данных, все эти страницы просто приходят в негодность», — цитирует Свинцова RT.

По мнению парламентария, в том случае, если паспорт нового образца будет в виде небольшой карточки как, например, водительское удостоверение, это будет намного удобнее.

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Напомню, ранее о том, что решение о замене в России бумажных паспортов на смарт-карты может быть принято до конца года заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Он подчеркнул, что смарт-карта — удобный формат для хранения всех необходимых сведений. Шадаев добавил, что перед Минцифры также стоит задача внедрить копию цифрового паспорта, которую можно будет предоставить в виде QR-кода на телефоне, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПаспорт
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