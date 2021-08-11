СМИ: К кредитным историям могут привязать ИНН и СНИЛС из-за возможности «обнулять» паспорта
Нововведения, касающиеся российских паспортов, создали лазейку для мошенников, которые смогут «обнулять» плохие кредитные истории и получать деньги от банков, пишет «Коммерсантъ».
Ранее поиск информации о гражданах России проводится по действующему паспорту и двум предыдущим. Однако с 16 июля вписывать данные старых паспортов в новый уже не обязательно. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории СНИЛС и ИНН, которые остаются неизменными всю жизнь заемщика.
ЦБ рассматривает это предложение. Однако, если его не примут, заемщик с плохой кредитной историей сможет заявить, что потерял паспорт, получить новый и спокойно идти в банк за новым кредитом, отмечает издание.
«При этом в Бюро кредитных историй банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет», - сетует глава НСФР Андрей Емелин.
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