В Госдуме призвали «навести порядок» в торговле табаком
Лицензирование торговли табаком необходимо на фоне моратория на проверки бизнеса, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Лицензия на торговлю табаком будет стоить 60-70 тысяч рублей в год, что не приведет к повышению цен на продукцию, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на лицензирование торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. Ожидается, что новая норма позволит «обелить» рынок и обеспечить регионы дополнительным доходом, пишут «Известия». Куринный эту идею поддержал.
«Мы давно предлагали лицензирование в качестве меры наведения порядка, особенно в рамках моратория на проверки бизнеса. Сегодня нет порядка, очень сложно выявить, кто торгует легально табачной продукцией, а кто нет. Лицензирование – это дополнительный инструмент страховки, это будет эффективный вариант. Эксперты такую схему предлагают уже несколько лет. Это касается и электронных, и обычных сигарет. Речь идет о контрафакте, такой продукцией могут торговать учреждения, у которых нет допуска элементарно к торговле. Поэтому лицензии – это шаг, который давно назрел, актуальность в нынешних условиях только возросла. Я думаю, что на стоимости товара это не отразится. На год лицензия стоит 60-70 тысяч рублей, это не такая значительная сумма», - рассказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, которая предусмотрена законодательством, передает «Радиоточка НСН».
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