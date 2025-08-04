«Мы давно предлагали лицензирование в качестве меры наведения порядка, особенно в рамках моратория на проверки бизнеса. Сегодня нет порядка, очень сложно выявить, кто торгует легально табачной продукцией, а кто нет. Лицензирование – это дополнительный инструмент страховки, это будет эффективный вариант. Эксперты такую схему предлагают уже несколько лет. Это касается и электронных, и обычных сигарет. Речь идет о контрафакте, такой продукцией могут торговать учреждения, у которых нет допуска элементарно к торговле. Поэтому лицензии – это шаг, который давно назрел, актуальность в нынешних условиях только возросла. Я думаю, что на стоимости товара это не отразится. На год лицензия стоит 60-70 тысяч рублей, это не такая значительная сумма», - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, которая предусмотрена законодательством, передает «Радиоточка НСН».

