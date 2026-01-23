В Госдуме поддержали идею сократить изучение иностранного языка в школах
Инициатива о сокращении количество часов на изучение иностранного языка в школах является оправданной. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
По его словам, традиционные школьные методы обучения иностранным языкам не демонстрируют значительных результатов, так как «серьёзные проблемы методикой обучения».
Парламентарий отметил, что школьника будет вполне достаточно базовых знаний, а если иностранный язык действительно потребуется в будущем, то его можно будет освоить самостоятельно.
«Весь мировой опыт показывает, что всё-таки надёжное обучение иностранным языкам возможно только методом погружения, то есть массированного общения на соответствующем языке и чтения», - заключил Вассерман.
Ранее ректор МПГУ Алексей Лубков заявил, что Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября сократить количество часов на изучение иностранных языков в 5-7 классах школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали идею сократить изучение иностранного языка в школах
- Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире с девушкой
- Фантаст Лукьяненко: «Мечты Маска» закончатся деградацией человечества
- Российские тяжелоатлеты до 23 лет смогут выступать с флагом и гимном
- Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
- Песков: В переговорную группу РФ по вопросам безопасности вошли только военные
- Песков: Для урегулирования ВСУ должны покинуть Донбасс
- Сенатор Ролик: Приморье увеличило рождаемость третьих детей выплатами на ипотеку
- Терпим до среды: Россиянам раскрыли, когда морозы пойдут на спад
- Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru