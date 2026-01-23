В Госдуме поддержали идею сократить изучение иностранного языка в школах

По его словам, традиционные школьные методы обучения иностранным языкам не демонстрируют значительных результатов, так как «серьёзные проблемы методикой обучения».

Парламентарий отметил, что школьника будет вполне достаточно базовых знаний, а если иностранный язык действительно потребуется в будущем, то его можно будет освоить самостоятельно.

«Весь мировой опыт показывает, что всё-таки надёжное обучение иностранным языкам возможно только методом погружения, то есть массированного общения на соответствующем языке и чтения», - заключил Вассерман.

Ранее ректор МПГУ Алексей Лубков заявил, что Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября сократить количество часов на изучение иностранных языков в 5-7 классах школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

