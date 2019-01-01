В Госдуме озаботились аккаунтами умерших пользователей соцсетей
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил обозначать в аккаунтах умерших пользователей социальных сетей, что их больше нет в живых. По его мнению, можно также создавать страницы памяти.
«Люди будут вспоминать о своих друзьях и близких. Это должно быть как-то урегулировано - не просто как звонок с того света, а обозначать, что сегодня день памяти кого-то из друзей», - заявил АГН Москва депутат.
Ранее Вострецов предложил удалять страницы скончавшихся пользователей через год с момента, когда они перестают быть активными. Он пояснил, что таким образом мошенники не смогут воспользоваться чужими аккаунтами.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН скептически высказался по поводу предложения омбудсмена Татьяны Москальковой контролировать профили учащихся в социальных сетях.
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