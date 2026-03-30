Онищенко поддержал идею Дерипаски о шестидневной рабочей неделе

Он отметил, что поддерживает идею бизнесмена Олега Дерипаски о переходе на шестидневный график работы с 12-часовым рабочим днём. При этом, по его словам, необходимо, что соответствующие действия были обоснованными.

«При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня», - заключил Онищенко.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в нижней палате парламента не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».