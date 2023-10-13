В Госдуме оценили возможность признания ХАМАС террористической организацией

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что радикальное движение ХАМАС «не действует на территории Российской Федерации», сообщает Газета.Ru.

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Отвечая на вопрос, следует ли признать организацию террористической он отметил, что «это совершенно отдельная тема».

Депутат указал, что у России есть «конструктивные» отношения с обеими сторонами конфликта и усилия Москвы направлены на урегулирование, а также оказание помощи пострадавшим россиянам.

«Известны несколько случаев гибели, пленения лиц, имеющих двойное гражданство: как правило, это и граждане Израиля, и граждане Российской Федерации. Поэтому мы вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой этих граждан и будет сделано все необходимое для их освобождения», — заключил Новиков.

Ранее Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. По словам французского премьера Элизабет Борн, «у терроризма и варварства нет оправдания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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