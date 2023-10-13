В Госдуме оценили возможность признания ХАМАС террористической организацией
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что радикальное движение ХАМАС «не действует на территории Российской Федерации», сообщает Газета.Ru.
Отвечая на вопрос, следует ли признать организацию террористической он отметил, что «это совершенно отдельная тема».
Депутат указал, что у России есть «конструктивные» отношения с обеими сторонами конфликта и усилия Москвы направлены на урегулирование, а также оказание помощи пострадавшим россиянам.
«Известны несколько случаев гибели, пленения лиц, имеющих двойное гражданство: как правило, это и граждане Израиля, и граждане Российской Федерации. Поэтому мы вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой этих граждан и будет сделано все необходимое для их освобождения», — заключил Новиков.
Ранее Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. По словам французского премьера Элизабет Борн, «у терроризма и варварства нет оправдания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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