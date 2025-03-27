Политолог рассказал, что будет с «Русагро» после задержания Мошковича
Контроль над «Русагро» государство будет устанавливать в два этапа: сначала начнется национализация по юридическим предлогам, а потом - приватизация, заявил НСН Павел Салин.
После задержания основателя крупнейшего агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича прибыльный актив, скорее всего, попадет под государственный контроль, объяснил НСН политолог Павел Салин.
Сотрудники правоохранительных органов 26 марта задержали в Москве бывшего сенатора от Белгородской области, основателя крупнейшего агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Салин объяснил, что будет с бизнесом Мошковича.
«Происходит установление контроля над активами. Прибыльный актив перейдет к предпринимателям, более близким к властям. Обычно это делается в два этапа. Этап номер один – национализация, которая сейчас происходит под различными предлогами, по различным юридическим основаниям. Этап номер два – приватизация. Про большую приватизацию уже заговорили чиновники, так что ясно, что и второй этап скоро начнется», - отметил он.
По словам собеседника НСН, другим крупным участникам рынка остается «только сидеть и ждать», так как никаких инструментов «защиты» от таких процессов в их сторону у них нет.
«Папочки есть практически на всех. Но здесь будут принимать решения по совокупности параметров. Вряд ли мы увидим какие-то выводы средств за рубеж, так как все крупные бизнесмены отказались от субъектности, от активной стратегии еще лет 15 назад. Все, что можно вывести, они уже вывели. А инструментов для политического лоббирования у них нет. Поэтому будут просто сидеть и ждать. Вопрос в том, насколько эффективно этими активами будут управлять новые собственники. Активы действительно стратегические: продовольствие и прочее. Вопрос в том, скажется ли это на росте цен», - подытожил он.
Накануне в офисах компании «Русагро» в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове прошли обыски. Предварительно, Мошкович проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он также является основателем одной из ведущих строительных компаний в Москве Level Group. Компания «Русагро» выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника», сахар «Чайкофский» и другое.
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