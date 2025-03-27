Политолог рассказал, что будет с «Русагро» после задержания Мошковича

«Происходит установление контроля над активами. Прибыльный актив перейдет к предпринимателям, более близким к властям. Обычно это делается в два этапа. Этап номер один – национализация, которая сейчас происходит под различными предлогами, по различным юридическим основаниям. Этап номер два – приватизация. Про большую приватизацию уже заговорили чиновники, так что ясно, что и второй этап скоро начнется», - отметил он.

По словам собеседника НСН, другим крупным участникам рынка остается «только сидеть и ждать», так как никаких инструментов «защиты» от таких процессов в их сторону у них нет.

«Папочки есть практически на всех. Но здесь будут принимать решения по совокупности параметров. Вряд ли мы увидим какие-то выводы средств за рубеж, так как все крупные бизнесмены отказались от субъектности, от активной стратегии еще лет 15 назад. Все, что можно вывести, они уже вывели. А инструментов для политического лоббирования у них нет. Поэтому будут просто сидеть и ждать. Вопрос в том, насколько эффективно этими активами будут управлять новые собственники. Активы действительно стратегические: продовольствие и прочее. Вопрос в том, скажется ли это на росте цен», - подытожил он.

Накануне в офисах компании «Русагро» в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове прошли обыски. Предварительно, Мошкович проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он также является основателем одной из ведущих строительных компаний в Москве Level Group. Компания «Русагро» выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника», сахар «Чайкофский» и другое.

