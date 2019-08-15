В Госдуме оценили идею Турции ограничить систему «всё включено»

Ограничить на курортах страны систему «всё включено» хотят представители турецкой торговли. С таким предложением они обратились к министерству туризма и культуры Турции, сообщает телеканал «360». В Госдуме РФ на это заявили, что в случае успеха идеи российские туристы найдут альтернативу турецким берегам, сообщает РИА ФАН. Об этом агентству заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.

По его словам, россияне смогут найти похожие предложения на туристическом рынке по приемлемой цене. Кроме того, таким образом Турция рискует лишить себя не только визитёров из России, но и других зарубежных гостей.

«В общем-то, не только россияне любят “всё включено”. Практичные немцы, например, тоже предпочитают отдыхать в отелях, где в относительно невысокую стоимость проживания уже включены завтрак, обед, ужин и напитки. Поэтому, если Турция вдруг отменит систему “всё включено”, то не только российские туристы, но и немецкие, и другие начнут ездить в те же Тунис и Египет, предлагающие сопоставимый уровень отдыха и цен. Турецкие отели и пляжи опустеют. И тогда Турции придется вернуть all inclusive, чтобы вернуть туристов», — заявил Власов.

Добавим, парламентарий выразил уверенность, что до такого рискованного шага турецкие власти не дойдут.

Ранее предварительные итоги летнего туристического сезона подвела в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, небывалый спрос зафиксирован на российские курорты.

