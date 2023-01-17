В Госдуме отметили важность скорейшего возвращения уехавших из России граждан
Для российской экономики, а также для близких и семей покинувших страну граждан важно как можно быстрее вернуть эмигрантов в Россию, кроме тех, кто допустил публичные нелицеприятные высказывания в адрес Вооруженных сил РФ и России. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщило агентство РИА Новости.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что любые законы, принимаемые в отношении покинувших страну граждан, не должны идти вразрез с Конституцией РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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