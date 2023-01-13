Песков призвал бороться за уехавших из России граждан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Лайф» заявил, что у покинувших Россию граждан могли быть для этого разные причины.
По его мнению, бороться нужно с врагами, а в отношении остальных властям следует сделать все необходимое, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться.
«Они все наши граждане в равной степени, у всех могли быть разные причины, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться... чтобы они захотели опять сюда вернуться», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков, отвечая на вопрос о предложении лишать уехавших россиян имущества, отметил, что «это очень сложная тема» и в данной ситуации нельзя открывать «ящики Пандоры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru