Песков призвал бороться за уехавших из России граждан

По его мнению, бороться нужно с врагами, а в отношении остальных властям следует сделать все необходимое, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться.

«Они все наши граждане в равной степени, у всех могли быть разные причины, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться... чтобы они захотели опять сюда вернуться», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о предложении лишать уехавших россиян имущества, отметил, что «это очень сложная тема» и в данной ситуации нельзя открывать «ящики Пандоры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

