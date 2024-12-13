В Госдуме отклонили проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении проект закона, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, сообщает РИА Новости.

Как считают парламентарии, многолетняя практика говорит о том, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, а многие сотрудники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими.

Ранее в Госдуме заявили, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

