В Госдуме отклонили проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении проект закона, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, сообщает РИА Новости.
Как считают парламентарии, многолетняя практика говорит о том, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, а многие сотрудники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими.
Ранее в Госдуме заявили, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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