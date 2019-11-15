В Госдуме опровергли запрет на посуточную сдачу квартир

В России не будет запрещена посуточная сдача квартир в аренду, заявил РИА Новости заместитель главы комитета Государственно думы по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Он подчеркнул, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не предусматривает ограничения по аренде.

По словам Пахомова, сдачу посуточно квартир в принципе нельзя запретить, поскольку это нарушило бы свободу распоряжения имуществом. Что касается гостиниц, то они обязаны регистрировать клиентов в органах Федеральной миграционной службы, соблюдать нормы по постельному белью, уборке помещений.