В Госдуме опровергли запрет на посуточную сдачу квартир
В России не будет запрещена посуточная сдача квартир в аренду, заявил РИА Новости заместитель главы комитета Государственно думы по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Он подчеркнул, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не предусматривает ограничения по аренде.
По словам Пахомова, сдачу посуточно квартир в принципе нельзя запретить, поскольку это нарушило бы свободу распоряжения имуществом. Что касается гостиниц, то они обязаны регистрировать клиентов в органах Федеральной миграционной службы, соблюдать нормы по постельному белью, уборке помещений.
Ранее специалисты по недвижимости и юристы высказали мнение, что новый закон, который ввёл запрет на размещение хостелов в жилых домах с 1 октября этого года, затронет и собственников жилья, которые сдают квартиры посуточно.
Одновременно, как отмечают argumenti.ru, специалисты объяснили, как можно будет обойти запрет на посуточную аренду и предоставление гостиничных услуг в квартирах.
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