Роскомнадзор сообщил, что фиксирует сбой в работе Steam

По данным портала Downdetector, жалобы от пользователей на плохую работу Steam начали поступать в 13:30 мск. По последним данным, пользователи заметили проблемы и в работе мобильного приложения, и сайта. Некоторые люди столкнулись с трудностями со входом в личный кабинет.

Ранее масштабный сбой произошел в работе Рунета. Сбои наблюдались в работе мобильных операторов и провайдеров, передает «Радиоточка НСН».

