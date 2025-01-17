Роскомнадзор сообщил, что фиксирует сбой в работе Steam
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, фиксируют сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Согласно данным, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в США, России, Германии и Великобритании. Предварительно, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.
По данным портала Downdetector, жалобы от пользователей на плохую работу Steam начали поступать в 13:30 мск. По последним данным, пользователи заметили проблемы и в работе мобильного приложения, и сайта. Некоторые люди столкнулись с трудностями со входом в личный кабинет.
Ранее масштабный сбой произошел в работе Рунета. Сбои наблюдались в работе мобильных операторов и провайдеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru