В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах

По его словам, в список требований к мессенджерам «добавляется обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях».

«По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров», - сказал парламентарий.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что администрация мессенджера будет раскрывать информацию о стране и дате регистрации публичных аккаунтов в целях борьбы с мошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

