В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, которая запрещает получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.

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По его словам, в список требований к мессенджерам «добавляется обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях».

«По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров», - сказал парламентарий.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что администрация мессенджера будет раскрывать информацию о стране и дате регистрации публичных аккаунтов в целях борьбы с мошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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