Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России

При этом он отметил, что платформа «неоднократно нарушала и продолжает нарушать» российское законодательство, за что ей регулярно выписывают штрафы.

По словам Хинштейна, неконструктивная политика WhatsApp, а также отказ от сотрудничества с властями, в первую очередь в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.

«Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец», - подчеркнул он, добавив, что тогда WhatsApp может постигнуть судьба владеющей им корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

Ранее пользователи WhatsApp в России заявили о сбое в работе программы. Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Краснодарского края, Дагестана и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

