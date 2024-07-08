Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России
Никаких решений, связанных с блокировкой в России мессенджера WhatsApp, пока нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
При этом он отметил, что платформа «неоднократно нарушала и продолжает нарушать» российское законодательство, за что ей регулярно выписывают штрафы.
По словам Хинштейна, неконструктивная политика WhatsApp, а также отказ от сотрудничества с властями, в первую очередь в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.
«Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец», - подчеркнул он, добавив, что тогда WhatsApp может постигнуть судьба владеющей им корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.
Ранее пользователи WhatsApp в России заявили о сбое в работе программы. Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Краснодарского края, Дагестана и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru