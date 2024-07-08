Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России

Никаких решений, связанных с блокировкой в России мессенджера WhatsApp, пока нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Маск назвал WhatsApp шпионской программой

При этом он отметил, что платформа «неоднократно нарушала и продолжает нарушать» российское законодательство, за что ей регулярно выписывают штрафы.

По словам Хинштейна, неконструктивная политика WhatsApp, а также отказ от сотрудничества с властями, в первую очередь в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.

«Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец», - подчеркнул он, добавив, что тогда WhatsApp может постигнуть судьба владеющей им корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

Ранее пользователи WhatsApp в России заявили о сбое в работе программы. Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Краснодарского края, Дагестана и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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