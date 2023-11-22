Казачий генерал Николай Долуда заявил, что сам решил уволиться
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил, что покинул пост атамана Всероссийского казачьего общества по собственной инициативе, сообщает Газета.Ru.
По его словам, он принял такое решение в силу того, что ему не хватало времени на разработку закона о «Российском казачестве».
Долуда добавил, что Госдуму покидать он не намерен, так как планирует начать работу по законопроекту, для чего уже собирает рабочую группу.
«Должен быть принят закон об этих людях, которые воюют, несут государственную службу... оказывают помощь в охране общественного порядка... Это для меня очень важно», — заключил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества, параллельно освободив от этой должности Николая Долуду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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