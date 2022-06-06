В Госдуме одобрили проект о лишении свободы на семь лет за призывы против безопасности

В конце мая группа депутатов внесла в Думу соответствующий проект, напоминает телеканал «360».

Документ предлагает ввести в УК РФ новую статью 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», предусматривающую наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на 2-4 года. За призывы, совершенные группой лиц или с угрозой применения насилия, может грозить от 5 до 7 лет заключения и штраф от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Также законопроект предлагает штрафовать (до 500 тысяч) или лишать свободы на срок до 20 лет россиян, участвующих в военных действиях против интересов РФ за рубежом. Переход на сторону противника в ходе вооруженного конфликта или военных действий будут считать госизменой.

Кроме того, за конфиденциальное сотрудничество россиянина с иностранной спецслужбой, международной или зарубежной организацией могут ввести наказание в виде заключения на срок до 8 лет и штрафа до 1 млн рублей.

