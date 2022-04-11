В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

Как отметил парламентарий, отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы. Хамзаев напомнил о введении ограничений в партии «Единая Россия», депутаты которой должны уведомлять руководство при заграничных поездках, и предложил распространить подобные меры на госслужащих, пишет «Свободная пресса».

«Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения», — подчеркнул депутат.

Хамзаев добавил, что государственным служащим следует в первую очередь заниматься внутренними проблемами страны, пишет РИА ФАН.

