В Госдуме одобрили использование материнского капитала на реконструкцию дома

Россияне могут получить разрешение на использование материнского капитала для реконструкции здания блокированной застройки. Имеются в виду жилые дома, находящиеся в одном ряду с другими строениями и имеющие общие боковые стены. Данный законопроект комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении, сообщило агентство РИА Новости.

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Согласно пояснительной записке, получатели материнского капитала также смогут потратить выплаты на реконструкцию иного объекта капитального строительства, в котором есть жилое помещение, имеющее отдельный выход на земельный участок. Его площадь можно увеличить, чтобы улучшить жилищные условия за счет реконструкции.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством 13 июня. В 2023 году маткапитал составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил усложнить порядок выплат маткапитала мигрантам, ставшим гражданами России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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