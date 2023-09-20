В Госдуме одобрили использование материнского капитала на реконструкцию дома

Согласно пояснительной записке, получатели материнского капитала также смогут потратить выплаты на реконструкцию иного объекта капитального строительства, в котором есть жилое помещение, имеющее отдельный выход на земельный участок. Его площадь можно увеличить, чтобы улучшить жилищные условия за счет реконструкции.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством 13 июня. В 2023 году маткапитал составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил усложнить порядок выплат маткапитала мигрантам, ставшим гражданами России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

