«На уровне законопроекта, принятого во втором чтении, дано право регионам, в том числе, и запрещать полностью оборот вейпов на своей территории. Пока законопроект не принят, поэтому некоторые регионы преждевременно приняли подобные решения. Я думаю, что такое решение надо принимать на всей территории РФ, а не региональным сегментом, иначе эффекта не будет от подобного рода запретов. В Госдуме было несколько позиций, но есть три законопроекта о полном запрете, правительство пока не поддержало. Печально, если в итоге решили от полного запрета отказаться. Надо выбрать, спросить себя, мы за здоровье населения или за пополнение бюджета. Если вейпы продаются в соседней области, а у вас они запрещены, можно выехать в соседнюю область, в чем проблема? Эффекта не будет. Желание есть у многих регионов, несколько регионов подобные акты приняли, но они пока работать не будут», - рассказал он.

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что борьба с распространением вейпов в интернете важнее, чем блокировки соцсетей и мессенджеров.

