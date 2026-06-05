В Госдуме назвали бесполезным запрет вейпов на уровне регионов
Алексей Куринный заявил НСН, что необходимо выбрать здоровье населения, а не пополнение бюджета.
Запрещать вейпы необходимо на федеральном уровне, иначе эффекта не будет, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее стало известно, что полный запрет вейпов в России не планируется. Возможные ограничения, разъяснил «Базе» на ПМЭФ глава Росалкогольтабакрегулирования Игорь Алешин, будут отданы в ведение регионов. Разрешать их продажу или нет, будут решать в субъектах, но на федеральном уровне запрета не будет. Куринный уверен, что на региональном уровне это не так эффективно.
«На уровне законопроекта, принятого во втором чтении, дано право регионам, в том числе, и запрещать полностью оборот вейпов на своей территории. Пока законопроект не принят, поэтому некоторые регионы преждевременно приняли подобные решения. Я думаю, что такое решение надо принимать на всей территории РФ, а не региональным сегментом, иначе эффекта не будет от подобного рода запретов. В Госдуме было несколько позиций, но есть три законопроекта о полном запрете, правительство пока не поддержало. Печально, если в итоге решили от полного запрета отказаться. Надо выбрать, спросить себя, мы за здоровье населения или за пополнение бюджета. Если вейпы продаются в соседней области, а у вас они запрещены, можно выехать в соседнюю область, в чем проблема? Эффекта не будет. Желание есть у многих регионов, несколько регионов подобные акты приняли, но они пока работать не будут», - рассказал он.
Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что борьба с распространением вейпов в интернете важнее, чем блокировки соцсетей и мессенджеров.
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